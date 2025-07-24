Türkiye ile Nijer arasında ''askeri anlaşma'' imzalandı

Anlaşma, Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025 kapsamında düzenlenen törende gerçekleştirildi.

İmzalama törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu katılım gösterdi. Anlaşmanın iki ülke arasında güvenlik ve savunma alanında işbirliğini artırması hedefleniyor.

Bu anlaşma, Türkiye'nin Afrika'daki stratejik ortaklıklarını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir. İki ülke arasındaki işbirliğinin, terörle mücadele ve sınır güvenliği gibi konularda daha etkin bir koordinasyon sağlaması bekleniyor.