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24 Tem 2025 13:43

Türkiye ile Nijer arasında ''askeri anlaşma'' imzalandı

Türkiye ile Nijer arasında ''askeri anlaşma'' imzalandı

Türk Milli Savunma Bakanlığı ile Nijer Savunma Bakanlığı arasında "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Anlaşma, Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025 kapsamında düzenlenen törende gerçekleştirildi.

İmzalama törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu katılım gösterdi. Anlaşmanın iki ülke arasında güvenlik ve savunma alanında işbirliğini artırması hedefleniyor.

Bu anlaşma, Türkiye'nin Afrika'daki stratejik ortaklıklarını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir. İki ülke arasındaki işbirliğinin, terörle mücadele ve sınır güvenliği gibi konularda daha etkin bir koordinasyon sağlaması bekleniyor.

News ID 1928897

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