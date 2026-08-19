Irak petrolünün İran üzerinden Türkiye'ye sevkiyatı başladı

Irak’tan Türkiye ve Afganistan’a petrol ürünleri taşıyan yük treni İran’ın batısındaki Kirmanşah’tan yola çıktı.

Bu adım, ilk 50 bin tonluk sevkiyatın taşınmasıyla birlikte Kirmanşah’ın bölgesel ticaret ve transitin geliştirilmesi amacıyla demiryolu kapasitesini harekete geçiriyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kirmanşah Vali Yardımcısı Hasan Rüstemzad, kara ve demiryolu güzergâhlarının dış ticaretteki önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Ülkenin ithalat ve ihracatının önemli bir bölümü deniz yolları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Son dönemde yaşananlar kara ve demiryolu güzergâhlarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.”

Rüstemzad, Kirmanşah’ın kendine özgü avantaj ve imkânlara sahip olduğunu belirterek, kentin ithalat, ihracat ve yük taşımacılığı alanlarında benzersiz bir rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.