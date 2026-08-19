İran ve Irak parlamentoları arasında görüşme

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki parlamento heyeti, Irak’a gerçekleştirdiği ziyaretin ilk gününde, bugün öğleden önce Irak Meclisi’ni ziyaret ederek Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi ve bazı Iraklı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki çeşitli konular ele alındı.

Bunun yanı sıra, iki ülkenin meclis başkanları baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Galibaf, İran Meclisi adına Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi’ye bir hediye takdim etti. El-Halbusi de Irak Meclisi adına Galibaf’a hatıra hediyesi verdi.

Sara Falahi, Şahin Cihangiri, Muhammed Taki Nakdali ve Mehdi Falah da bu ziyarette Meclis Başkanı Galibaf’a eşlik ediyor.