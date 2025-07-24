İstanbul'da yapılacak İran-Avrupa görüşmeleriyle ilgili yeni gelişme

Fransa, Almanya ve İngiltere’den oluşan E3 ülkeleri ile görüşmeler cuma sabahı yerel saatle 09.30'da İran'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda yapılacak.

Görüşmelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde gerçekleşeceği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında, İran'ın, Avrupa ülkelerinin talebi üzerine 2015'teki nükleer anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle yeni bir görüşme turu düzenlemeyi kabul ettiğini bildirdi.

İranlı Sözcü, "Görüşmeler cuma günü İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ve (İran Dışişleri Bakan yardımcıları) Mecid Tahtrevançi ve Kazım Garibabadi'nin katılımıyla gerçekleştirilecek." dedi.

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, 16 Mayıs'ta yine İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelmişti. Taraflar, ABD ile İran arasında süren müzakereler sırasında yapılan görüşmelerin devamı konusunda anlaşmıştı.