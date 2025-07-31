İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Financial Times’a verdiği röportajda, “İran, savaş sırasında uğradığı zararların telafisini istiyor ve ABD, son 12 günlük savaşta İran’a verdiği zararları karşılamak zorunda. ABD, neden müzakerelerin ortasında bize saldırdığını açıklamalı ve böyle bir şeyin gelecekte tekrarlanmayacağına dair güvence vermelidir” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi ayrıca, “ABD’nin özel temsilcisi Steve Whitcoff ile savaş sırasında ve sonrasında mesajlar alışverişinde bulundum ve onlara İran nükleer krizini çözmek için ‘kazan-kazan’ bir çözüm bulunması gerektiğini söyledim. Müzakere yolu dar ama imkânsız değil” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Whitcoff’un müzakerelerin yeniden başlatılmasını önerdiğini belirterek, “Ancak bizim, onların güven artırıcı gerçek adımlarına ihtiyacımız var. Bu adımlar, maddi tazminatın yanı sıra müzakereler süresince İran’a saldırmama garantilerini de içermelidir” ifadelerinde bulundu.

Erakçi, “Mesajım karmaşık değil. Son saldırı, İran’ın nükleer programına karşı askeri bir çözüm olmadığını gösterdi, ancak müzakere yoluyla bir çözüm bulunabilir” diye kaydetti.

Bakan Erakçi, İran’ın barışçıl ve sivil nükleer programına bağlı olduğunu, doktrinini değiştirmeyeceğini ve Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin nükleer silahların geliştirilmesini yasaklayan 20 yıllık fetvasına saygı gösterdiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, savaşın sadece ABD Başkanı Donald Trump’a olan güvensizliği daha da derinleştirdiğini ifade ederek, Trump’ın ilk döneminde İran’ın Obama yönetimi ve diğer dünya güçleriyle imzaladığı 2015 nükleer anlaşmasını iptal ettiğini hatırlattı.

Erakçi, “Tahran hâlâ uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip. Binalar yeniden inşa edilebilir. Makineler değiştirilebilir çünkü teknoloji mevcut. Daha önce tesislerimizde çalışan çok sayıda bilim insanı ve teknisyenimiz var. Ancak zenginleştirmeye ne zaman ve nasıl yeniden başlayacağımız koşullara bağlıdır” açıklamasında bulundu.

Trump’ın tam bir zenginleştirme durdurma talebinde ısrar ettiği sürece hiçbir anlaşmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Eakçi, “Washington, kaygılarını müzakereler yoluyla dile getirebilir. Müzakere edebiliriz, onlar kendi gerekçelerini sunabilir, biz de kendi gerekçelerimizi sunarız. Ama sıfır zenginleştirme ile elimizde hiçbir şey kalmaz” dedi.