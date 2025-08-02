Muhacirani: Nükleer görüşmeler karmaşık koşullarla karşı karşıya

Sputnik’e konuşan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, İran ile Avrupa ülkeleri arasında yürütülen nükleer görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile Avrupa’nın üç ülkesi arasında şu anda süren sürecin esasen bir istişare ve fikir alışverişi olduğunu belirten Muhacirani “Bu görüşmeler karmaşık koşullarla karşı karşıyadır” dedi.

ABD ile İran arasında beş tur dolaylı müzakereye de değinen Muhacirani, “İran, Avrupa ülkeleriyle çeşitli konularda diyalog kurmanın hiçbir zaman önünde engel olmamıştır. Ancak şu aşamada Avrupa ile bir anlaşmaya varmaya dönük bir müzakere süreci söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.