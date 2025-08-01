Erakçi, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Tacikistan yetkilileri ile görüşmek üzere 30 Temmuz’da Duşanbe’ye giden İran Dışişleri Bakanı Erakçi sosyal medya İnstagram hesabından bu ziyareti değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin paylaşımı şöyle:

“Çarşamba günü (30 Temmuz 2025), Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yaptığım kısa bir ziyaret sırasında, Sayın Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin ile bir araya gelip görüştüm. Bu görüşmelerin odak noktası, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ile ekonomik, bilimsel, kültürel ve turizm alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesiydi.

İran ve Tacikistan arasındaki benzersiz kültürel, medeniyetsel, dilsel ve tarihi ortaklıklar, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve kapsamlı ilişkilerin pekiştirilmesi için değerli bir platform sağlamıştır.”