16 Ağu 2025 13:47

Irak'taki kutsal kent Necef'e ziyaretçi akını

Irak'ın Necef kentindeki kutsal mekan ve alanlar Erbain kapsamında ziyaretçilerin akınına uğradı.

Necef kentindeki kutsal mekan ve alanlar Erbain kapsamında ziyaretçilerin akınına uğradı.

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre; Necef Valisi Yusuf Genavi, ''Erbain kapsamında 17 milyon ziyaretçiyi ağırladık'' dedi.

Necef kenti Irak'ın iki kutsal kentinden biridir (diğeri Kerbela). Fırat Irmağı'nın hemen batısındaki bir dağ sırasının üzerinde yer alır.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ''Erbain törenleri için ülkeye 4 milyondan fazla yabancı ziyaretçi geldi. Tören sırasında herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadı.'' demişti.

