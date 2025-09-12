  1. Siyaset
Pezeşekiyan, Arap-İslam Zirvesi için Katar'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi'ne katılacağı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısını görüşmek üzere 14-15 Eylül tarihleri ​​arasında başkent Doha'da Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi'nin düzenleneceğini duyurdu.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin, Katar ise bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

