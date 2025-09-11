İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan İsrail'in Katar saldırısına ilişkin açıklama

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin dost ve kardeş Katar'a yönelik askeri saldırganlığını ve akıl almaz, barbarca terör eylemini şiddetle kınadı.

Açıklamanın başka bir bölümünde şunlar kaydedildi:

Bu vahşi, barbarca ve inkâr edilemez saldırı, bu sahte, yasadışı ve köksüz Siyonist rejimin terörist ve saldırgan doğasının açık bir göstergesidir.

Dünya hükümetleri ve milletleri için, barbar Siyonist rejimin tüm suçlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin tam liderliği ve koordinasyonuyla işlendiği açık ve nettir ve bu, ABD hükümetinin tüm bu suçlara ortak olduğunu ve dünya kamuoyuna ve hatta müttefiklerine hiçbir saygısı veya değeri olmadığını göstermektedir.

ABD, Siyonist rejimin suçlarını doğrudan ve dolaylı olarak destekleyerek, kötü, sömürgeci ve sömürücü hedeflerini hayata geçirmek için dünyada ve bölgede güvensizlik yaratmayı ve uluslararası terörizmi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Siyonist rejimin acımasız ve utanmaz saldırganlığının yayılması, tüm dünya ve bölge ülkeleri için ciddi bir uyarıdır.