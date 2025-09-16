Hollywood yıldızı Robert Redford öldü

Hollywood'un ünlü oyuncusu ve yönetmeni Robert Redford’un 89 yaşında vefat ettiği, Rogers & Cowan PMK adlı halkla ilişkiler şirketi tarafından salı günü yapılan açıklamayla duyuruldu.

Redford'un bazı en büyük gişe başarıları arasında 1969 yapımı Butch Cassidy and the Sundance Kid ve 1976 yapımı Watergate gerilimi filmi All the President’s Men yer alıyor.

Oyunculuk kariyerinde en büyük başarılarından biri olarak, 1973 yapımı The Sting filmindeki rolüyle tek Oscar adaylığını almıştı. Film, Büyük Buhran döneminde iki dolandırıcının hikâyesini konu alıyor.