1 Eyl 2025 11:06

İran'da TL fiyatında son durum

İran serbest piyasasında Türk Lirası'nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 560 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 510 tümen seviyesinde kaydedilmişti.
