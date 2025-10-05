Hollanda'da 250 bin kişilik Gazze yürüyüşü (+video)

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çok sayıda uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak organizasyonuyla düzenlenen gösteri, "Kırmızı Çizgi" sloganıyla Müzeler Meydanı'nda başladı.
Göstericiler, kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı kıyafetler giyerek meydanda toplandı.
Amsterdam sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, yeniden Müzeler Meydanı'na döndü.
Etkinliğe, aralarında çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşunun Hollanda şubelerinin de yer aldığı 130'dan fazla STK katıldı.
Organizatörler, gösteriye yaklaşık 250 bin kişinin katıldığını bildirdi.
Gösteri, Hollanda tarihinin Filistin'e destek amacıyla düzenlenen en geniş katılımlı eylemi olarak değerlendiriliyor.
