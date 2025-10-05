İranlı komutan, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğini değerlendirdi

Fars Körfezi'ndeki İran adalarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Pakpur, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğini değerlendirdi.

Tümgeneral Pakpur, ''Tıpkı İran Silahlı Kuvvetleri’nin 12 günlük savaşta Siyonist rejimi ve ABD'yi dize getirdiği gibi, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri düşmanların deniz veya adadaki olası saldırılarına tüm gücüyle karşılık verecektir.'' dedi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Nasirzade de ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine dair, "Her zaman ülkeyi savunmaya hazır olmalıyız. Bize savaş dayatılırsa, asker olarak görevimizi yapacağız" demişti.