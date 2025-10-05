  1. Dünya
  2. Ortadoğu
5 Eki 2025 20:53

Yemen'den Eilat Limanı'na İHA fırlatıldı

Yemen'den Eilat Limanı'na İHA fırlatıldı

Yemenlı grupları işgal altındaki Eilat Limanı'na insansız hava aracıyla (İHA) operasyon düzenledi.

Yemenlı grupların işgal altındaki Eilat Limanı'na insansız hava aracıyla (İHA) operasyon düzenlediği belirtildi.

İşgal ordusu, Yemen'den Kızıldeniz kıyısındaki Eilat'a gönderilen İHA'yı İsrail Hava Kuvvetleri'nin etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İHA saldırısının ardından kentte sirenler devreye girdi.

Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi perşembe günü yaptığı açıklamada, Yemen’in İsrail’e karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

News ID 1931041

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler