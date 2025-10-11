Fars Körfezi’ndeki çıkarlarımızı son nefesimize kadar savunacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine vurgu yaparak, “Bu deniz geçidi dünyanın petrol ve gaz atardamarıdır; İran her zaman burayı korumuş ve kapanmasına asla izin vermemiştir” dedi.

Amiral Tengsiri, bölgenin küresel enerji arzındaki rolünü hatırlatarak, Fars Körfezi’nde düzensiz şekilde bulunan gemiler ve nükleer sistemlerin varlığının olası sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

“Biz her zaman bu bölgeyi dünyanın stratejik olarak en önemli bölgelerinden biri olarak gördük ve koruduk; Boğazın kapanmasına izin vermedik. Ancak şu soruyu sormak gerekir: Dünyanın bu boğazı kullanması ve bizim kullanmamamız mantıklı m?” diyen Amiral Tengsiri, “İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik pratik tutumu nettir. O da dünyanın enerji damarlarının açık kalması için çaba göstermek ve çevre ile bölge güvenliğini tehdit edecek her türlü girişimi önlemektir” ifadesini kullandı.

Amiral Tengsiri ayrıca, “Bu geçidin açık ya da kapalı tutulması kararı, ülkenin üst düzey yetkililerine aittir ve bu karar, İran’ın ihracatına uygulanan baskı koşullarına bağlıdır” diye ekledi.

Amiral Tengsiri, Fars Körfezi ve Umman Denizi’ndeki son gelişmelere değinerek şunları söyledi:

“Bu hassas bölgede görev yapan askerlerimiz, ister Ordu Deniz Kuvvetleri, ister Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri olsun milli çıkarlara karşı her türlü tehdide karşı dimdik durmakta ve son nefeslerine kadar bu onuru savunacaklardır.”