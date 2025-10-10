Pakistan: TTP lideri Nur Veli hava saldırısında öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) lideri Nur Veli’nin Kabil'de düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldüğü iddia edildi.

Açıklamada, Pakistan’ın güvenlik güçlerine yönelik son saldırıda yer alan 30 terörist de öldürüldüğü ileri sürüldü.

Tolo News, dün Afganistan’ın başkenti Kabil’de şiddetli patlama ve insansız hava aracı (İHA) seslerinin duyulduğunu bildirmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün yaptığı kabine toplantısında teröristlere karşı kararlı bir şekilde harekete geçme zamanının geldiğini ve askerlerin kanının boşa gitmesine izin vermeyeceklerini söylemişti.