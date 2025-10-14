Gazze'nin yeniden inşası için 70 milyar dolar gerekiyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki tüm binaların yüzde 80'inden fazlasının yıkılmış ya da hasar görmüş durumda olduğunu ve en az 55 milyon ton molozun temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Binaların yüzde 92'si hasarlı ya da yıkılmış

Özel Temsilci Cilliers, Gazze şehrinde ise yıkılmış ya da hasar görmüş binaların oranının yüzde 92 olduğu aktardı. Bazı bölgelerde moloz temizleme çalışmalarına başlandığını söyleyen Jaco Cilliers, patlamamış mühimmatlar nedeniyle çalışmaların ciddi şekilde aksadığını da sözlerine ekledi.

"70 milyar dolar gerekli"

Jaco Cilliers, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının maliyetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından yapılan yeniden inşa maliyeti tahminine göre bölgenin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için en az 70 milyar dolar gerekecek" ifadelerini kullandı.

Cilliers ayrıca, ABD'nin yanı sıra bazı Arap ve Avrupa ülkelerinden, 70 milyar dolarlık bütçeye katkı konusunda umut verici erken sinyaller aldıklarını söyledi.

