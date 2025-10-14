İran, Azerbaycan ve Rusya demiryolu ile bağlanıyor

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki üçlü işbirliğinin Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru’nun gelişimini hızlandırdığını söyledi.

Kuzey-Güney Koridoru kapsamındaki önemli projelerden biri olan Reşt-Astara demiryolu projesinin İran için önemli olduğunu belirten Sadık, projeyle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Sadık, ''Rusya'nın finansal desteğiyle yürütülen proje, önümüzdeki üç yıl içinde tamamlanacak ve İran, Rusya ve Azerbaycan arasında bağlantı sağlayacak’’ dedi.

Bakü’de yapılan üçlü toplantıya değinen Sadık, "İran, Rusya ve Azerbaycan arasında elektrik ve gaz iletimi de dahil olmak üzere enerji işbirliği alanında mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma, bölgede enerji altyapısının gelişiminin hızlandırılmasının ve enerji ticaretinin artırılmasının önünü açacak." açıklamasını yaptı.

İran, Rusya ve Azerbaycan'dan ortak bildiri

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık başkanlığında düzenlenen üçlü toplantı sonrasında ortak bildiri kabul edildi.

Bildiride, toplantıda, üç ülkenin gümrük, sınır ve ulaştırma kurumlarından temsilcilerin yer alacağı özel bir kara yolu taşımacılığı çalışma grubunun oluşturulmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun tam kapasiteyle işlemesi için Reşt-Astara demir yolu hattı ve terminalinin tamamlanmasının stratejik önem taşıdığı belirtilen bildiride, "Koridor boyunca yük trafiğinin 15 milyon tona çıkarılması ve yük akışlarında sürekli büyümenin sağlanması gerekliliği vurgulandı. Planlanan tedbirlerin 3 ayda uygulanması için eylem planı hazırlamak üzere çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı." ifadeleri yer aldı.

Bildiride, sınır geçiş prosedürlerinin sadeleştirilmesi, taşımacılık, gümrük ve sınır işlemlerinin dijitalleştirilmesi gereğine dikkat çekildi.

Tarafların, Azerbaycan, İran ve Rusya arasında elektrik şebekelerinin entegrasyonu projesine ilişkin teknik istişareleri sürdürme ve ulaştırma, enerji ve gümrük alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.