15 Eki 2025 20:28

Netanyahu mahkeme günü yine hastalandı!

Netanyahu mahkeme günü yine hastalandı!

Siyonist rejimin başbakanı Binyamin Netanyahu’nun solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve doktor tavsiyesi üzerine bugünkü tüm programlarını iptal ederek evinde dinlendiği açıklandı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor.

Açıklamada, Netanyahu'nun doktor tavsiyesi üzerine bugün programlarını iptal ettiği ve evde dinlendiği kaydedildi.

Netanyahu'nun duruşması erken bitti

Siyonist basına göre, Netanyahu, bu sabah Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde, yolsuzluk davasına ilişkin ifade verirken hastalığından şikayet ederek bugünkü duruşmanın iptalini talep etti. Saat 16.30'da devam etmesi beklenen duruşma mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine iptal edildi.

