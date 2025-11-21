  1. Dünya
  2. Avrupa
21 Kas 2025 11:26

Rusya'dan "İran" açıklaması: Diplomasi tek çözüm

Rusya'dan "İran" açıklaması: Diplomasi tek çözüm

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "İran'ın nükleer meselesini çözmenin tek yolu diyalog ve diplomasidir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Zaharova, Moskova'nın İran'ın nükleer sorununa siyasi çözüm önerisini desteklediğini vurgulayarak, "İran'ın nükleer meselesini çözmenin tek yolu diyalog ve diplomasidir" dedi.

Rus yetkili, İran'ın nükleer tesislerine, özellikle de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetimi altındakilere yönelik herhangi bir saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Zaharova, ülkesinin Batı Asya'nın istikrarını ve güvenliğini tehdit eden "askeri eylemlerin" tehlikeleri konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

İran'a kesin garantiler verilmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, Batılı ülkelerden diplomasi sürecine geri dönmesini istedi.

News ID 1932305

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler