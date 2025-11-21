  1. Siyaset
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı BAE'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Dairesi Başkan Yardımcısı Hemid Kanberi, Abu Dabi ve Dubai’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında BAE yetkilileriyle bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Dairesi Başkan Yardımcısı Hemid Kanberi ve beraberindeki heyet, Çarşamba günü BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Said el-Hacri ile görüştü.

Bu görüşmede taraflar, özellikle ticaret, transit ve enerji alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yollar konusunda görüş alışverişinde bulunarak, İranlı iş adamlarının faaliyetlerinin kolaylaştırılması, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bunun ortak çıkarlar ile bölgesel istikrara hizmet edeceği vurgulandı.

Ekonomik diplomasi başkan yardımcısı ayrıca Perşembe günü, BAE Dış Ticaret Bakanı Sani ez-Züyudi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar, ortak ekonomik komisyonun düzenlenmesi، özel sektörün ticari etkinlikler ve fuarlara aktif katılımı ve iki ülkenin ortak ticaret konseyinin güçlendirilmesi hakkında görüşerek، özel sektörün karşılıklı ekonomik kapasitenin değerlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasındaki önemini vurguladılar.

