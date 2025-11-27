Kilise mimarisinden esinlenmişti; Meryem-i Mukaddes metro istasyonu açılıyor

6. Metro Hattı üzerindeki Meryem-i Mukaddes İstasyonu'nun açılış töreni, 193. Umut ve Onur Kampanyası ile eş zamanlı olarak, önümüzdeki Cumartesi günü, Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Tahran metrosunun 6. hattının 25. istasyonu olan “Hazreti Meryem (s.a)” İstasyonu, tasarım ile mimari açıdan Tahran metrosunun en farklı ve en güzel istasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Meryem-i Mukaddes İstasyonu’nun dış cephesi, Orta Çağ kiliselerinin mimarisinden esinlenerek tasarlanmıştır. Kemerli tavanlar, açık renkli duvarlar ve girişteki mihrap biçimli alınlık, insana ruhani mekânları hatırlatır. “Meryem-i Mukaddes İstasyonu” yazılı pembe arka plan, beyaz duvarlarla zarif bir tezat oluşturarak göze hoş gelir.