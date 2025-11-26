İran ve Pakistan’dan bölgesel güvenliğe vurgu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, bugün Pakistan’ın Ravalpindi kentindeki Genelkurmay Karargâhı’nda (GHQ) Pakistan Ordusu Komutanı General Seyyid Asım Munir ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki taraf ikili işbirliği, bölgesel güvenlik gelişmeleri ve İran-Pakistan ilişkilerinin güçlendirilmesi yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Pakistan’ın bölgesel güvenlik denklemindeki önemli konumuna dikkat çeken Laricani, ortak tehditlerle mücadelede İran ve Pakistan işbirliğinin kilit rolüne vurgu yaparak, “İki ülke arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi, bölgenin istikrarı ve kalıcı güvenliğin sağlanmasında etkili olabilir” dedi.

Pakistan Ordusu Komutanı da görüşmede İran-Pakistan işbirliği sürecini olumlu şekilde değerlendirdiklerini belirterek, Pakistan’ın bölgesel barış ve istikrara bağlılığını hatırlattı ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgenin son güvenlik durumu ve jeopolitik gelişmeler ele alındı ve taraflar düzenli diyalogların sürdürülmesi ile güvenlik alanındaki ortaklıkların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.