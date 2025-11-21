İran’da geçen haftanın öne çıkan gelişmeleri

Geçtiğimiz hafta, İran için siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan yoğun bir hafta oldu. Ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan bu olaylar, bir araya geldiklerinde İran’ın iç durumu ve dış ilişkilerine dair net bir tablo sunuyor.

Bu hafta hazırladığımız rapor, en önemli gelişmeleri özetleyerek siyaset, ekonomi, kültür ve İran’ın bölgesel konumu üzerinde etkili olan süreçleri kıs, anlaşılır ve net bir şekilde gözden geçirmeyi amaçlıyor. Aşağıda, geçen hafta İran’da öne çıkan başlıca olayların özeti yer alıyor:

UAEA Yönetim Kurulu’nda İran karşıtı karar kabul edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun Perşembe günkü oturumunda, ABD ve üç Avrupa ülkesi tarafından hazırlanan İran karşıtı bir karar tasarısı kabul edildi.

Dışişleri Bakanı: Kahire Anlaşması karar sonrası sona ermiştir

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, söz konusu kararın kabul edilmesine tepki göstererek İran ile UAEA arasındaki “Kahire Anlaşması”nın bu karar ile fiilen sona erdiğini açıkladı.

İran, FIFA sıralamasında 20. sıraya yükseldi

FIFA’nın yeni dünya sıralaması açıklandı ve İran Milli Futbol Takımı bir basamak yükselerek dünya genelinde 20. sırada yer aldı.

Tahran’daki eğitim üssünde iki Devrim Muhafızı şehit oldu

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Halkla İlişkiler birimi, Tahran eyaletindeki bir eğitim kampında genç kuvvetlere silah eğitimi verilirken iki üyenin şehit olduğunu duyurdu.

İran’a gelen yabancı turist sayısı arttı

Kültür, Turizm ve El Sanatları Bakanı, son iki ayda İran’a gelen yabancı turist sayısında artış yaşandığını açıkladı.

İslam İşbirliği Oyunları’nda serbest güreşte altın madalya

İranlı güreşçi Rahman Amuzad, Perşembe günü, Riyad’da düzenlenen İslam Dayanışma Oyunları serbest güreş müsabakalarında altın madalya kazandı.

5. Uluslararası “IranGeo” Fuarı açıldı

Beşinci “İranGeo” Uluslararası Fuarı Perşembe günü Tahran Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılışını yaptı.

İslam Oyunları’nda İran’a grekoromen güreşte iki altın daha

İranlı grekoromen güreşçiler Muhammedhadi Sarevi ve Ferdin Hedayeti, İran kafilesine iki altın madalya daha kazandırdı.

“Talara” petrol tankeri ve mürettebatı serbest bırakıldı

Batılı medyaya göre İran، “Marshall Adaları” bandıralı “Talara” adlı petrol tankerini ve 21 kişilik mürettebatını serbest bıraktı.

Şanghay Örgütü üyelerinden Batı’nın İran karşıtı politikalarına tepki

Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri, daha fazla yakınlaşma ve koordinasyon çağrısı yaparak Batı’nın İran karşıtı nükleer politikalarına karşı olduklarını açıkladı.

Tahran’da Diplomatik Kadınlar Yardım Kermesi düzenlendi

Bu hafta düzenlenen Diplomatik Kadınlar Yardım Kermesi, uluslararası kültürler, İran sanatı ve hayırseverlik faaliyetlerini bir araya getirerek ailelere ve yerel yardım kulüplerine destek sağlamayı amaçladı.

Dışişleri Bakanlığı’nda “Saldırı Altında Uluslararası Hukuk” konferansı yapıldı

“Uluslararası Hukuk Saldırı Altında: Saldırı ve Savunma” başlıklı uluslararası toplantı، Pazar günü Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde düzenlendi.

Hazar kıyısı beş ülkenin valileri Reşt’te toplandı

Hazar Denizi’nin kıyısındaki beş ülkeye ait 12 vilayetin valileri، “Hazar: Dostluk ve Bölgesel Kalkınma Köprüsü” başlıklı toplantı kapsamında Reşt’te bir araya gelerek ortak işbirliği konularını görüştü.