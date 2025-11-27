  1. Spor
27 Kas 2025 11:15

FIFA ve Suudi Arabistan iş birliği: 1 milyar dolarlık anlaşma

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Suudi Arabistan'a bağlı bir kurumla dünya genelinde futbol altyapısını geliştirmek için 1 milyar dolara kadar kaynak sözü verilen bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

FIFA, Suudi Kalkınma Fonu'yla stadyum ve diğer altyapıların inşası ve onarımı için indirimli krediler sunulmasını sağlayacak bir mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında, herhangi bir kredi için önceliğin gelişmekte olan ülkelere verileceği bildirildi. FIFA, bu ortaklığın "hükümetlere çoklu spor sahalarının tasarlanması, finansmanı ve inşa edilmesinde destek sağlanmasını" amaçlayacağını söyledi.

Azar MAHDAVAN

