  1. Azerbaycan
27 Kas 2025 10:26

İran ve Azerbaycan yetkilileri Bakü'de bir araya geldi

İran ve Azerbaycan yetkilileri Bakü'de bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ile örüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ile bir araya geldi.

APA’nın haberine göre, görüşme Vahid Celalzade’nin Bakü ziyareti kapsamında gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Celalzade, ülkeler arasındaki derin bağların İran ve Azerbaycan halkları için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

News ID 1932475
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler