İran ve Azerbaycan yetkilileri Bakü'de bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ile bir araya geldi.

APA’nın haberine göre, görüşme Vahid Celalzade’nin Bakü ziyareti kapsamında gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Celalzade, ülkeler arasındaki derin bağların İran ve Azerbaycan halkları için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.