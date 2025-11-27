ABD, İran’a verilen tüm zararları tamamen tazmin etmekle yükümlüdür

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD’nin Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısındaki belirleyici rolünü itiraf etmesine ilişkin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanına bir mektup gönderdi.

İrevani gönderdiği mektupta, “Siyonist rejim tarafından ve ABD’nin koordinasyonuyla gerçekleştirilen saldırgan eylem, İran’ıkn egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı yapılmış olup, BM Şartı’nın 2(4) maddesinin açık ihlalini teşkil etmektedir. Bu saldırı, sivilleri ve sivil mülkleri hedef alan kasıtlı saldırıları da içermektedir; uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine açık bir şekilde aykırı davranılarak gerçekleştirilmiştir” ifadesini kullandı.

İran’ın BM’deki üst düzey diplomatı ayrıca, “ABD, söz konusu ihlaller nedeniyle İran’a ve İran vatandaşlarına verilen tüm maddi ve manevi zararları tamamen tazmin etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, uluslararası hukuka göre, eski hâlin iadesi ve doğan tüm zararların karşılanmasını kapsamaktadır” ifadelerinde bulundu.

İrevani, “Bu tür itiraflar, ‘saldırı suçu’ da dahil olmak üzere ağır uluslararası insancıl hukuk ihlallerine katılan ABD’li yetkililer ve kişiler için bireysel cezai sorumluluğu gerektirmektedir” diye kaydetti.

İrevani, İran’ın, bu uluslararası hukuka aykırı fiilden doğan tüm zarar ve kayıpların telafi edilmesi ve sorumluların hesap vermesini sağlamak amacıyla, mevcut tüm hukuki yolları takip etme yönündeki tam ve tartışmasız hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.