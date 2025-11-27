  1. Dünya
Avustralya'dan İran karşıtı adım

Avustralya hükümeti, İran Devrim Muhafızları’nı "devlet destekli terörizm" listesine aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran karşıtı bir hamleyle, İran Devrim Muhafızları'nı sözde "devlet destekli terörizm" listesine aldığını söyledi.

Euronews'e göre, Avustralya Parlamentosu, yaklaşık 3 hafta önce düşmanca bir hamleyle, ülkenin hükümetinin Devrim Muhafızları'nı "devlet destekli terörizm" listesine eklemesine izin verdi.

Bu yaz Avustralya, İran'ın Canberra büyükelçisini sınır dışı ederek, hiçbir belge sunmadan İran'ı Melbourne ve Sidney'de anti-Semitik kampanyalar planlamakla suçladı.

İran, Avustralya'nın suçlamalarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi İran'a yöneltilen antisemitizm suçlamasının gülünç ve asılsız olduğunu belirtmişti.

Azar MAHDAVAN

