Altın Palmiyeli Yönetmen Nuri Bilge Ceylan Fecr Festivali için Şiraz’da

Ünlü Türk yönetmen ve Cannes Altın Palmiyesi sahibi Nuri Bilge Ceylan, İran'da düzenlenen Uluslararası Fecr Film Festivali’nde jüri üyesi olarak bu sabah Şiraz kentine ulaştı.

Festival yetkililerinin açıklamasına göre, uluslararası alanda tanınmış fotoğrafçı Alfred Yaqoubzadeh de 43. Uluslararası Fecr Film Festivali’nin diğer özel konuğu olacak.

Ruhullah Hüseyni direktörlüğünde düzenlenen 43. Uluslararası Fecr Film Festivali, 26 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında Şiraz’da gerçekleştiriliyor.