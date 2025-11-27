Pezeşkiyan’dan Çin’le kültürel ve turistik işbirliğini güçlendirme mesajı

Kültür Bakanı Salıhi Emiri, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın mesajını ileterek yeni işbirliği başlıkları açabilecek bir dizi öneri sundu.

Salıhi Emiri bu görüşmede, “Ben, Sayın Pezeşkiyan’ın sizin ve Çin Devlet Başkanı için ilettiği mesajı taşıyorum. İran Cumhurbaşkanı, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerimizin çok sağlam olduğunu ve bu sağlamlığın kültürel miras, turizm ve el sanatları alanlarında da güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. İran hükümeti, kültürel işbirliğimizin daha uygulamalı ve derinleşmiş bir aşamaya geçmesini beklemektedir” dedi.

İki ülkenin medeniyet birikimine değinen Salıhi Emiri, “İran ve Çin, köklü bir tarih ve medeniyete sahiptir. Kültür alanındaki işbirliklerimizin daha da gelişmesi gerektiğine inanıyorum. Her iki ülkenin kültür bakanlıkları, daha ciddi ve etkili bir etkileşim için büyük bir kapasiteye sahiptir. İran’ın kalıcı güvenliği ve turizm potansiyeli, Çin ile geniş kapsamlı işbirliği için büyük bir zemin oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanı’na, Şubat ayında düzenlenecek Tahran Uluslararası Turizm Fuarı’na ve 13 ülkenin katılacağı Nevruz kutlamalarına davette bulunan Salıhi Emiri, “Siz İran’ın özel konuğu olacaksınız ve bu ziyaret ikili temaslar ve yeni işbirliği başlıklarının açılması için fırsat sağlayabilir” diye kaydetti.

Kültürel ve turizm işbirliğini derinleştirmek için İran’dan yeni girişimler

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı, Asya içi işbirliklerine dair stratejik önerilere işaret ederek, “Kültürel miras alanında daha fazla işbirliği için Asya ölçeğinde bir mekanizma oluşturma fikri, Asya ülkelerinin yumuşak gücünü artırabilir” dedi.

İki ülke arasında resmi ilişkilerin 55. yılına dikkat çeken Salıhi Emiri, “2026 yılı, İran ve Çin arasında kültür, arkeoloji ve sahne sanatları gibi çeşitli alanlarda ortak işbirliği yılı olarak adlandırılması için önemli bir fırsattır. Çinli arkeologlar, Masule de dahil olmak üzere İran’ın birkaç bölgesindeki kazılarda önemli rol oynamıştır ve bu süreç genişletilebilir” ifadelerinde bulundu.

İran’ın turizm potansiyeline değinen bakan, “İran bölgenin en güvenli ülkelerinden biridir ve dünya çapında tanınan 20 çeşit turizm türüne sahiptir; ancak turizm alanındaki etkileşimimiz iki ülkenin stratejik ilişkileriyle orantılı değildir. Müzecilik teknolojileri ve kültürel mirasın tanıtımında yapay zekâ uygulamaları konusunda Çin ile işbirliğine hazırız” dedi.

Çin’den İran’ın önerilerine destek

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Sun Yeli ise İran’ın görüşlerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Önerileriniz çok önemli ve değerlidir; iki ülkenin yararına olabilir. Turizm alanında Çin ve İran arasında daha geniş bir işbirliği zemini mevcuttur ve bunu geliştirebiliriz” dedi.

İki ülke ilişkilerinin 55. yılına değinen Yeli, “Bu çok önemli bir fırsattır. Bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Sergiler, toplantılar ve ortak projeler düzenleyebiliriz ve işbirliği uygulamalı adımlar üzerine kurulmalıdır” ifadesini kullandı.

İran’ın Asya ölçeğinde yeni bir kültürel miras mekanizması önerisine işaret eden Yeli, “Bu çok iyi bir fikir; bu çerçevede daha fazla ortak etkileşim geliştirebiliriz” dedi.

Yeli ayrıca, İran Kültür Bakanı’nı yeniden resmi bir ziyarete davet ederek, “Çin’de Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında geniş çaplı kültürel etkinlikler düzenleniyor; sergiler, arkeolojik projeler ve kültürel işbirliği alanlarında İran ile ortak çalışmaları geliştirmeye hazırız” ifadelerinde bulundu.