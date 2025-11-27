İran ve Fransa dışişleri bakanları arasında önemli görüşme

Fransız mevkidaşının daveti üzerine Paris’e giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün akşam Fransa Dışişleri Bakanlığı’nda Jean-Noël Barrot ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran-Fransa ikili ilişkileri ele alındı ve taraflar, ilişkilerin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılması amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Toplantıda ayrıca Batı Asya bölgesindeki gelişmeler, Ukrayna meselesi, uluslararası güvenlik durumu ve İran’ın barışçıl nükleer programı gibi konular da gündeme geldi. İki bakan, gerginliğin azaltılması ve uluslararası barış ile adaletin güçlendirilmesi için sorumlu çabaların gerekliliğini bir kez daha dile getirdi.

Bakan Erakçi, İran vatandaşı Mahdiye Esfandiari’nin haksız yere tutuklanmasına değinerek, Fransız mahkemesinin kendisini şartlı tahliye etme kararını memnuniyetle karşılayarak beraat ve tahliye sürecinin hızlandırılarak Esfandiari’nin İran’a dönmesi talebinde bulundu.

Dışişleri Bakanı, uluslararası alanda hukukun üstünlüğü ilkesinin giderek ihlal edilmesinden ve özellikle Batı Asya bölgesinde BM Şartı’nın temel ilkelerinin zayıflamasından duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan halklarına karşı devam eden saldırılarına dikkat çekerek, tüm hükümetlerin hukukun üstünlüğünü koruma, Filistinlilere yönelik soykırımı durdurma ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirme sorumluluğuna vurgu yaptı.

Erakçi, İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkının yasal olduğunu belirterek, İran’ın nükleer programının barışçıl niteliği konusunda güvence sağlamak amacıyla makul ve akılcı müzakerelere açık olduklarını hatırlattı.

Erakçi, özellikle, nükleer anlaşmadan çekilen ve İran’a karşı askeri saldırılarda bulunan tarafların aşırı ve zorba yaklaşımlarını durdurmaları gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Dışişleri Bakanı, üç Avrupa ülkesinin BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’ndaki performanslarını eleştirerek, mevcut durumdan sorumlu olduklarını vurgulayarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca, uluslararası hukuka dayalı, sorumlu ve bağımsız bir yaklaşım çağrısında bulundu.