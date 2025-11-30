  1. Siyaset
30 Kas 2025 13:36

Erakçi-Fidan görüşmesi başladı (+foto)

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tahran'da bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından Dışişleri Bakanlığı'nda karşılandı. Karşılama sonrası iki bakan, ikili ve heyetler arası görüşmeler için bir araya geldi.

Temasların tamamlanmasının ardından iki bakan ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Fidan'ın Tahran programı kapsamında, görüşmelerinin devamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

