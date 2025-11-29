İran'dan Fidan'ın Tahran ziyaretine ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Pazar günü Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Hakan Fidan Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve diğer üst düzey İran yetkilileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alınacak.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın yarın İran'da mevkidaşı Abbas Erakçi ve İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Fidan’ın İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde, 2014'te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çatısı altında ikili ilişkilerin kurumsal yapısını ele alması, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın "liderliğinde" YDİK'nin müteakip dokuzuncu toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi, güvenlik ve "terörle mücadele" konularında görüşmesi bekleniyor.