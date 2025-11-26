İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi İşler Sorumlusu Mecid Taht Revançi, sosyal medya X hesabından yaptığı bir paylaşımda Tacikistan ziyaretini değerlendirdi.

Taht Revançi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İki günlük bir Tacikistan ziyaretinin ardından Tahran’a döndüm. Duşanbe’de Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin ve Kültür Bakanı Matlubahon Sattoriyon ile görüştüm.

Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Farruh Şerifzade ile siyasi istişarelere katıldım.

İran ve Tacikistan, kökleri ortak dil, kültür, medeniyet, tarih ve dine dayanan güçlü dostluk bağlarına sahiptir.

Tüm görüşmelerde her iki tarafın da bu ortaklıklar temelinde ilişkileri daha da güçlendirme kararlılığını ifade etti."