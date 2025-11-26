  1. Siyaset
26 Kas 2025 12:47

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Tacikistan ziyaretini değerlendiren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi İşler Sorumlusu Taht Revançi, İran ve Tacikistan'ın kökleri ortak dil, kültür, medeniyet, tarih ve dine dayanan güçlü dostluk bağlarına sahip olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi İşler Sorumlusu Mecid Taht Revançi, sosyal medya X hesabından yaptığı bir paylaşımda Tacikistan ziyaretini değerlendirdi.

Taht Revançi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İki günlük bir Tacikistan ziyaretinin ardından Tahran’a döndüm. Duşanbe’de Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin ve Kültür Bakanı Matlubahon Sattoriyon ile görüştüm.

Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Farruh Şerifzade ile siyasi istişarelere katıldım.

İran ve Tacikistan, kökleri ortak dil, kültür, medeniyet, tarih ve dine dayanan güçlü dostluk bağlarına sahiptir.

Tüm görüşmelerde her iki tarafın da bu ortaklıklar temelinde ilişkileri daha da güçlendirme kararlılığını ifade etti."

News ID 1932450

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler