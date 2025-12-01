İran ve Türkiye arasında ortak serbest bölge kurulması projesi hayata geçiriliyor

Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Rıza Mesrur, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları toplantısında, iki ülkenin başta ortak serbest bölge kurulması olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını vurguladıklarını duyurdu.

İran-Türkiye ortak serbest bölgesinin kurulması, 14. Hükümet dönemindeki Yüksek Serbest Bölgeler Konseyi Sekreterliği’nin temel programlarından biridir. Bu kapsamda, Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreterliği, bu bölgelerin yeniden yapılandırılması programı çerçevesinde projeyi yeniden canlandırma ve uygulama aşamasına geçmiştir.

Bu bağlamda, Rıza Mesrur, Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın daveti üzerine 2024’te Türkiye’ye seyahat ederek Türk yetkililerle ortak bir serbest bölge kurulması konusunda başarılı müzakereler gerçekleştirmiştir. Ardından, iki ülke arasında ortak bir çalışma grubu oluşturulmuş ve anlaşmanın metni, hükümet ve parlamento onayına sunulmuştur.