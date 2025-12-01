Bölgesel istikrar ve güvenlik, İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin merkezinde yer aldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Geçen haftaki diplomatik gelişmelere ve Türkiye Dışişleri Bakanı’nın İran ziyaretine atıfta bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, “Dün ayrıca Suudi Arabistan ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları da İran’ı ziyaret ederek İranlı yetkililer ve mevkidaşlarıyla görüşme ve istişarelerde bulundular.” dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın İran’a yaptığı son ziyaretle ilgili olarak,“Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın İran ziyareti, yaklaşık iki yıl önce Tahran ve Riyad arasında başlayan sürecin devamı olarak gerçekleşti.” ifadesini kullandı.

İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin bu süre zarfında olumlu bir ivme kazandığını ve bu ziyaretin de bu çerçevede yapıldığını belirten Bekayi, ziyaret sırasında, İran-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ve Lübnan, Suriye, Filistin gibi bölgesel konular hakkında görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Bekayi konuya ilişkin olarak, "Bu süreç, her iki ülkenin de bölge ülkeleri arasındaki güven ve anlayışı güçlendirmek, bölgesel hedefleri ilerletmek ve Batı Asya bölgesinde istikrar ve güvenliği artırmak amacıyla kararlılıkla sürdürmeye niyetli olduğu bir süreçtir.” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran- Ankara Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısına katılmak üzere Tahran’ı ziyaret edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, “Bu ziyaretin gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır ve ziyaretin kesin tarihinin belirlenmesi hususunda iki taraf hâlen görüşme ve istişare halindedir” yanıtını verdi.

Avustralya hükümetinin İran Devrim Muhafızları’nı "devlet destekli terörizm" listesine alma kararına tepki gösteren Bekayi, “Avustralya hükümetinin son adımı hiçbir hukuki veya gerçek dayanağa sahip değildir ve sadece birkaç ay önce, Siyonist rejimin güvenlik organları tarafından sunulan bahaneler ve yanlış bilgiler temelinde alınan yaklaşımın devamıdır. Bu adım, İran ile Avustralya arasındaki köklü diplomatik ilişkileri zedelemiş ve iki ülke arasındaki ilişki düzeyini düşürmüştür” açıklamasını yaptı.

İran’ın o dönemde bu suçlamaların tamamen dayanaksız ve saçma olduğunu ilan ettiğini vurgulayan Sözcü Bekayi, “Bu süre zarfında, Sydney bölgesindeki eyalet polisi de dahil olmak üzere Avustralya’nın resmi yetkilileri, İran’ın Yahudi hedeflerine yönelik eylemlere hiçbir şekilde katılım veya müdahalede bulunmadığını resmen kabul etmiştir. Dolayısıyla, Avustralya’nın son adımı yalnızca Siyonist rejime ödün verme amacı taşımaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son tehditleri, özellikle bu ülkenin hava sahasının kapatılmasına ilişkin olarak, şunlar söyledi:

“ABD son yıllarda sergilediği davranışlarla uluslararası barış ve güvenlik için en büyük tehdit haline gelmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinde ABD’nin tehdit ve kaba güç kullanımına dayalı eylemleri görülmektedir. Batı Yarımküre’de, ABD yetkilileri tarafından Venezuela, Küba, Nikaragua ve hatta Brezilya ile Meksika’ya yönelik tekrar eden tehditler dile getirilmiştir. Bir ülkenin hava sahasının kapatılması ya da kapalı ilan edilmesi, eşi benzeri görülmemiş bir eylemdir ve tüm uluslararası kurallara, özellikle hava güvenliği ile ilgili düzenlemelere aykırıdır.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dün Dışişleri Bakanı’nın “İran, PKK’nın Türkiye’deki silahsızlandırılmasını destekliyor” açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine, terörle mücadele konusunun önemine değinerek, “İran’ın temel tutumu, terörizmin her yerde kınanmasıdır. Bir bölgede terörizm, diğer bölgelerde de güvensizliğe yol açar. Bu nedenle sayın Dışişleri Bakanımız, Türkiye hükümetinin ‘terörsüz Türkiye’ vurgusunu, daha geniş bir perspektifle ‘terörsüz bölge’ anlayışına dönüştürmenin gerekliliğine dikkat çekmiştir” dedi.

Bekayi ayrıca şunları belirtti:

“Terörizmin çeşitli biçimlerine karşı bölgesel işbirliği ve ilgili hükümetler arasındaki koordinasyon devam etmelidir. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir”

Sözcü Bekayi, İran-Çin demiryolu hattı projesinin önemine değinerek şöyle dedi:

“Bu hat İran için son derece önemlidir ve sevindirici olan şu ki, bu güzergâhta yer alan tüm ülkeler, çalışmaların hızlandırılması ve projenin hayata geçirilmesi konusunda ortak bir görüşe sahiptir.”

Bekayi ayrıca, “Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’ndaki meslektaşlarımız Çinli taraflarla sürekli temas hâlindedir ve bu konuda son zamanda çok olumlu görüşmeler yapılmıştır” ifadesini kullandı.