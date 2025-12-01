İran'dan Erdoğan'ın Tahran ziyaretiyle ilgili açıklama

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bekayi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran ziyaretine ilişkin koordinasyonların devam ettiğini ve kesin tarihin belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Türkiye ile işbirliği konusuna da değinen Bekayi, bölgesel işbirliği ve terörle mücadele kapsamında Türkiye ile koordinasyonun sürdüğünü, PKK ve PJAK gibi terör örgütlerine karşı ortak adımlar atıldığını söyledi.