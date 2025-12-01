  1. Siyaset
1 Ara 2025 13:24

İran'dan Erdoğan'ın Tahran ziyaretiyle ilgili açıklama

İran'dan Erdoğan'ın Tahran ziyaretiyle ilgili açıklama

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran ziyaretine ilişkin koordinasyonların devam ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bekayi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran ziyaretine ilişkin koordinasyonların devam ettiğini ve kesin tarihin belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Türkiye ile işbirliği konusuna da değinen Bekayi, bölgesel işbirliği ve terörle mücadele kapsamında Türkiye ile koordinasyonun sürdüğünü, PKK ve PJAK gibi terör örgütlerine karşı ortak adımlar atıldığını söyledi.

News ID 1932597

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler