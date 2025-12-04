Ayetullah Hamaney'in danışmanı, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi bildirisine tepki gösterdi

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği'nin internet sitesine göre, konsey liderleri, Çarşamba akşamı Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen 46. toplantılarının sonunda bir açıklama yayınladı. Açıklamanın birkaç paragrafında, üç İran adası ve Araş petrol sahasıyla ilgili tekrarlanan iddialar dile getirildi.

Bu açıklamaya göre, Fars Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Abu Musa'nın BAE'ye ait olduğunu addia etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin üç İran adasıyla ilgili iddialarda bulunan son açıklamasına verdiği röportajda tepki gösterdi.

Ali Ekber Velayeti, "Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin üç İran adasıyla ilgili tekrarlanan ve asılsız iddialar içeren son toplantısının yanı sıra Araş petrol sahasının hayali mülkiyeti planı, bazı hükümetlerin mantıklı ve yapıcı bir etkileşim yerine gerginlik yaratma ve yabancıların politikalarını izleme yolunu seçtiğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Velayati, "Ebu Musa, Büyük ve Küçük Tunb adaları ile Araş petrol sahası, İran İslam Cumhuriyeti'nin tarihi topraklarının dokunulmaz bir parçasıdır ve buraların mülkiyetine ilişkin her türlü iddia asılsızdır ve hiçbir hukuki değer taşımamaktadır." diye ekledi.