Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Muhammed Şahbaz Şerif ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekiyan bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şahbaz Şerif, bölgede barış, güvenlik ve kalkınmayı sağlamak için sürdürülen diyalog ve diplomatik çalışmaların önemini vurguladı.

Pakistan ve İran arasındaki yakın ve kardeşçe ilişkilerin, ortak tarih, kültür ve inançtan kaynaklandığına dikkati çeken Şahbaz Şerif ve Pezhikian, ikili ilişkilerin tüm alanlarında işbirliğini daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.