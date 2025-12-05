İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türk öğrenci ve akademisyenler ile bir araya geldi

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile Ankara Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında samimi bir buluşma gerçekleştirildi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi, buluşmada, Farsça dilinin tarihsel ilişkileri bir arada tutan bir ‘tespih ipi’ niteliğindeki konumuna ve önemine vurgu yaparak, “İki milletin ortak kültürel sınırı, kara sınırlarından çok daha geniştir.”dedi. Türk öğrencilerin Farsça öğrenmeye duyduğu ilgiden memnuniyetini dile getiren İranlı Büyükelçi, dil eğitimi aracılığıyla kültürel bağların güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Söz konusu buluşmada, akademisyenler ve öğrenciler de Farsça eğitiminin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki kültürel işbirliklerinin genişletilmesine dair görüşlerini paylaştılar. Akademisyenlerin ve öğrencilerin talebi doğrultusunda Farsça dil yeterliliğini artırmaya yönelik eğitim programlarının takip edilmesi kararlaştırıldı.