Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 alımı için tarih verdi

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 satın alması önündeki en büyük engelin kalkmak üzere olduğunu söyledi

Barrack, Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen bir konferansta, “Bu sorunların önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Barrack, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına sebep olan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili “işletilebilirlik” sorunlarının, "bu sistemler kullanılmadığı için" çözüldüğünü belirtti.

Büyükelçi, Türkiye füzeleri elinde tutmaya devam ettiği için bunun Washington ile sorun yaratmayı sürdürdüğünü de ekledi.

6 ay içinde çözülecek

Türkiye’nin Rus yapımı hava savunma sistemini elden çıkarmaya yaklaşıp yaklaşmadığı sorulduğunda basitçe “evet” yanıtını verdi.

Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında Beyaz Saray’da yaptıkları görüşmede S-400 konusunu ele almıştı.

Trump, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söylemişti.

Trump Eylül'de Türkiye’nin F-35 alımına açık olabileceğini ima etti. Trump, aynı görüşmede "Erdoğan’ın bizim için bir şey yapacak" diye ekledi.

