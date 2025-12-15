Avustralya başbakanı, Netanyahu'nun iddiasını reddetti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Binyamin Netanyahu'nun Bondi Plajı saldırısını 'Filistin devletinin tanınması' ile ilişkilendirmesine tepki gösterdi.
Ülkesinin Filistin tutumunu savunan Avustralya başbakanı, "Dünyanın büyük çoğunluğu Filistin devletinin Ortadoğu'da ilerlemenin yolu olduğunu kabul ediyor" dedi.
Bondi Plajı'ndaki saldırı
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 14 kişi ölmüştü. Saldırganların kimliği 50 yaşındaki Sajid Akram ve 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram olarak açıklanmıştı. Sajid Akram, olay yerinde öldürülmüştü. Avustralyalı yetkililer, saldırganların aracında IŞİD bayrağı bulunduğunu bildirmişti.
