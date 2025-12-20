Türkiye'nin IKBY ile yaptığı gizli anlaşma ortaya çıktı

Al-Ma’uluma haber ajansına konuşan Irak Anbar Koalisyonu üyesi Muhammed Al-Dhari, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY), Bağdat’taki merkezi hükümeti bilgilendirmeksizin Türkiye ile gizli bir anlaşma imzaladığını belirtti.

Al-Dhari’ye göre, söz konusu anlaşma kapsamında Türk ordusunun Irak topraklarında yeni askeri üsler kurması öngörülüyor. Ayrıca, anlaşmada Türk güçlerinin Kuzey Irak’a sızmaları halinde çatışmaya girilmemesi ve olası bir sorun durumunda bu güçlere destek sağlanması şartının yer aldığı ifade edildi.

Yetkili, anlaşmanın IKBY’ye ekonomik yardım içerdiğini ve Irak petrolünün kuzey illerinden Türkiye’ye kaçak yollarla taşınmasının süreceğini de vurguladı. Habere göre, Türk hükümeti güvenlik anlaşmaları karşılığında Barzani yönetimini gizlice destekleme sözü verdi.