DEM Parti'den AK Parti ve MHP'ye eleştiri

TBMM'de süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında siyasi partilerin hazırladığı rapor, TBMM Başkanlığı'na teslim edildi.

AK Parti'nin rapor 60 sayfa ve 15 başlıktan oluştu. MHP'nin raporunda ise 120 sayfa yer aldı. DEM Parti, 99 sayfalık raporunu sundu. CHP de 53 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığı'na iletti.

DEM Parti'den eleştiri geldi

DEM Parti'nin süreç ittifakı diye değerlendirdiği AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "AKP, MHP ve DEM olarak bu yolu üçlü yürümeye karar verdik" ifadelerini kullandığı ittifak bileşeni DEM Parti'den sürece ilişkin sunulan raporlara eleştiri geldi.

Bahçeli'nin cesur konuşmaları ile rapor arasında fark var

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İlke TV'de yaptığı konuşmada, MHP'nin sunduğu rapora ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmaları ile MHP'nin raporu arasında farklar olduğunu söyledi.

Bakırhan, "Bahçeli'nin o cesur çıkışları, değerlendirmeleri, o tarihi referansları, metinlerdeki entelektüel ve kapsayıcı sözcükler gitti; yerine 120 sayfalık bir rapor geldi. İlginç, bakın, 120 sayfanın 100 sayfasında Kürt meselesinin olmadığını bize anlatıyor. Bugüne kadar demek ki zorla, cezaeviyle, işkenceyle anlatamamışlar; şimdi bir metne dökülmüş. Çok ayıp" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin raporu tatmin etmiyor

Bakırhan, AK Parti'nin raporunda ise önemli başlıklar olduğunu ancak yine de raporun tatmin edici olmadığını kaydetti.

AK Parti'nin raporuna AİHM göndermelerinin yer aldığını söyleyen Bakırhan, "Kimi meselelere ilişkin, içeriğine çok katılmasam da, farklı şeyler olsa da, bence üzerinde tartışılır, konuşulur bir rapor olduğunu belirtmek istiyorum. Mesela ekonomik uyumdan psikososyal desteğe, kurumsal koordinasyondan demokratikleşme perspektifiyle Kürt meselesinin değerlendirilmesine kadar; idari uygulamaların iyileştirilmesi ve gözden geçirilmesi gibi önemli başlıklar var. Ama içerik yeterince tatmin etmiyor, yeterince tanımlamıyor” diye konuştu.

Bakırhan, CHP'nin raporuna ise şaşırdıklarını ifade etti. CHP'nin sürece ciddi yaklaşmadığı görüşünü dile getirdi.