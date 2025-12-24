Andrei Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması start aldı

Moskova’da düzenlenen 12. Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, başvuruları kabul etmeye başladı.

Başvuruların alınmaya başlandığı organizasyonun startı, geleneksel olarak 2014 yazında Donetsk yakınlarında görev başındayken hayatını kaybeden Rossiya Segodnya Medya Grubu foto muhabiri Andrey Stenin’in doğum günü olan 22 Aralık’ta verildi.

Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselyov, yarışmanın önemine dikkat çekerek katılımcıları bekleyen yenilikleri duyurdu.

Kiselyov, “Andrey Stenin Yarışması 12. kez başvuruya açılıyor, bu an her zaman neşeli ve heyecan verici. Bu yıl özellikle anlamlı çünkü katılımcıları memnun edeceğine inandığımız bir sürpriz hazırladık. 34 yaş ve üzeri foto muhabirlerine açık olacak ‘Hayatın Enerjisi’ adlı yeni kategoriyi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Misyonumuz değişmedi: Yeni isimler keşfetmek ve genç fotoğrafçılara güçlü bir başlangıç sunmak. Aynı zamanda, gelecek nesil için çıtayı belirlemeye yardımcı olan tecrübeli profesyonellerin çalışmalarıyla da yakından ilgileniyoruz. Hem deneyimli ustalardan hem de yeni başlayanlardan projeler bekliyoruz; bunlar birlikte çağdaş basın fotoğrafçılığının çeşitli, canlı ve bazen çelişkili resmini oluşturuyor. Bu sürecin parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Rossiya Segodnya Medya Grubu tarafından Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu himayesinde düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, genç fotoğrafçıları desteklemeyi ve çağdaş basın fotoğrafçılığının karşılaştığı zorluklara dair kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Yarışmanın genel medya ortakları arasında Tüm Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılık Şirketi (VGTRK) ve Rus çevrimiçi platformu SMOTRIM yer alıyor.

Uluslararası medya ortakları arasında ise Independent Media Holding ve ANA Haber Ajansı (Güney Afrika), Shanghai United Media Group (SUMG) ve The Paper çevrimiçi portalı (Çin), Dar Al Sharq Media Holding (Katar), Brasil247 çevrimiçi portalı (Brezilya), PTI Haber Ajansı (Hindistan), IINA Haber Ajansı (Irak), MEHR Haber Ajansı (İran), NAN Haber Ajansı (Nijerya) ve Xinhua Haber Ajansı (Çin) bulunuyor.

Sektörel ortaklar arasında da Rusya Gazeteciler Birliği, Young Journalists portalı ve Photo-study.ru (Rusya) yer alıyor.