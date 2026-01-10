Siyonist İsrail'in bölgeyi parçalama projesine karşı çıkmalıyız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Tahran’da Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.

Erakçi ve Busaidi ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erakçi, İran ve Umman arasındaki köklü ilişkilerin uzun yıllara dayandığına dikkat çekerek, karşılıklı ilişkilerin önemli ölçüde güçlendiğini vurguladı.

Ummanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Erakçi, “Görüşmede Filistin, Yemen, Suriye ve Lübnan’daki son durumu ele aldık. Beyrut ziyareti konusunda mevkidaşıma bilgiler verdim” dedi.

Erakçi, “İran ve Umman bölgede güvenliği sağlama ve pekiştirme konusunda mutabık kaldı” ifadesini kullandı.

İki ülkenin Yemen meselesi konusunda işbirliğine hazır olduğunu belirten Erakçi, İran ve ABD arasındaki dolaylı müzakerelerde aktif rol alan Umman’a teşekkür etti.

Bakan Erakçi, üçüncü tarafların başka ülkelerin iç işlerine karşıma hakkı olmadığını vurguladı.

İran ve Umman’ın Yemen’in parçalanmasına karşı olduğunu kaydeden Erakçi, “Siyonist rejim bölge ülkelerini parçalama planını izliyor. Siyonislerin planı bölgesel krize yol açar. İşgal rejiminin parçalama projesinin gerçekleşmesine izin vermemeliyiz” diye konuştu.