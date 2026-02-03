İran dimdik ayakta duracak

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, 12. İmam Hz. Mehdi'nin (a.c) mübarek doğum günü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Şeyh Naim Kasım, "Tüm Müslümanlar, bazı farklılıklara rağmen, kıyamet zamanında İmam Mehdi'nin zuhur edeceğine inanır." dedi.

1 Şubat 1979'de kazanılan İslam Devrimi zaferinin törenlerle kutlandığı Fecr Günlerine değinen Naim Kasım, "İslam Devrimi'nin zafer yıldönümü münasebetiyle İran halkını ve liderliğini tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.

Şeyh Naim Kasım, “İran, dünyanın baş tacıdır ve dimdik duracak, bu çağda yaşanacak çatışmada Amerika ve İsrail'i yenebilir; çünkü Yüce Allah ile birlikte olanın kaderi zaferden başka bir şey değildir” açıklamasını yaptı.

Lübnan direnişi hakkında Naim Kasım, “Topraklarımızı, haklarımızı ve varlığımızı savunma sürecindeyiz. Bizi ortadan kaldırmayı amaçlayan topyekün bir saldırıyla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Düşman topraklarımızı işgal etti. Bu topraklar bize, kardeşlerimize ve sevdiklerimize aittir. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu, herkesin üzerine düşen bir sorumluluktur.

Düşmana elimizden geldiğince ‘hayır’demeli ve teslim olmamalıyız. Onlarla yüzleşmeliyiz. Onların amacı varlığımızı sona erdirmektir."

Siyonist rejimin devam eden saldırılarına tepki gösteren Naim Kasım, "İsrail düşmanı sivilleri hedef alıyor." diye konuştu.