Erakçi: Umman'daki görüşmeler iyi bir başlangıçtı

Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen İran-ABD müzakereleri sona erdi.

Görüşmelerin ardından açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugünkü müzakerelerin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.

Erakçi, "Müzakereler sabah saat 10.00'da başladı ve yaklaşık 18.00'e kadar sürdü; bu süre zarfında dolaylı olarak çeşitli görüşmeler yapıldı. Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaid, her iki taraftan da mesaj ve görüşlerin iletilmesinde aktif rol oynadı ve taraflar arasında birkaç tur görüş alışverişi gerçekleştirildi" dedi.

Görüşmeleri "olumlu" olarak değerlendiren Erakçi, “Bu görüşmeler iyi bir başlangıçtı, ancak devamı başkentlerdeki istişarelere ve yolun nasıl devam ettirileceğine dair bir karara bağlıdır” ifadesini kullandı.

Görüşmelerin devamı konusunda taraflar arasında mutabakat sağlandığını vurgulayan Erakçi, “Müzakerelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Hâkim olan atmosfer olumluydu ve bu, sürecin doğru bir zeminde başladığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Erakçi ayrıca, bölgede yaşanan savaş ve gerilim sürecinin ardından yeniden diyalog yoluna girildiğine dikkat çekerek, “Geride bıraktığımız savaş sürecinden sonra yeniden müzakere aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Ancak derin bir güvensizlik söz konusudur ve bu durum müzakerelerin önündeki en büyük engeldir. Bu güvensizliğin aşılması gerekiyor. Bugün yapıcı başlıklar ele alındı ve görüşmelerin devam etmesi konusunda uzlaşı sağlandı” değerlendirmesinde bulundu.