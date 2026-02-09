Ayetullah Hamaney'den İran halkına önemli mesaj

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in, 11 Şubat İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümü dolayısıyla videolu mesajı yayınlandı.

Ayetullah Hamaney'in İran halkına hitaben yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Her yıl Behmen ayının 22'si (11 Şubat), İran milletinin gücünü ve onurunu ortaya koyduğu gündür. Şükürler olsun ki, kararlı, metanetli, minnettar ve kadirşinas olan halkımız kendi çıkarlarının farkındadır. 11 Şubat 1979’da büyük bir zafer kazanan İran halkı kendini ve ülkeyi yabancı müdahaleden kurtarmayı başardı. Yabancılar, yıllar boyunca ülkemizdeki eski durumuna kavuşmayı hedeflemiştir.

İran milleti dimdik ayakta. Bu direnişin tezahürü 11 Şubat yürüyüş etkinlikleridir. Bu yürüyüş dünyada eşi benzeri olmayan bir olaydır. Dünyanın hiçbir yerinde, uzun yıllar sonra her yıl ülkenin Bağımsızlık Günü ve Milli Günü'nde bu kadar büyük kalabalıkların bir araya gelip kendilerini gösterebildiğine tanıklık etmedik. Sokaklara inen İran halkı vatana, İran İslam Cumhuriyeti'ne ve ülkenin çıkarlarına göz dikenleri geri çekilmeye zorluyor.

Ulusal güç, füzeler ve uçaklardan çok, halkımızın iradesi ve direnişiyle ilgilidir. Allah’a şükürler olsun ki, direnişinizi ve iradenizi gösterdiniz. Bunu farklı durumlarda yeniden gösteriniz. Düşmanı hayal kırıklığına uğratın. Düşman hayal kırıklığına uğramadığı sürece, bir millet zulme maruz kalır. Düşman hayal kırıklığına uğratılmalıdır"

Ulusal birlikle düşmanın hayal kırıklığına uğrayacağına dikkati çeken Ayetullah Hamaney’in mesajında, “İnşallah gençlerimiz çeşitli alanlarda, bilim alanında, amel alanında, dindarlık ve ahlak alanında, maddi ve manevi ilerleme alanında gelişir ve ülkeye onur kazandırırlar. 11 Şubat tüm bunların somutlaşmış halidir. Herkes sokaklara dökülecek, sloganlar atacak, gerçeği dile getirecek ve dayanışmalarını ilan ederek İran milletinin İslam Devrimi’ne bağlılıklarını dile getirecektir.

İnşallah, geçmiş yıllardaki tüm 11 Şubat yürüyüşleri gibi, bu sene de İran milletinin şanını ikiye katlayıp artıracağını ve diğer milletleri, devletleri ve güçleri İran milletinin önünde boyun eğmeye zorlayacağını umuyoruz. Allah'ın izniyle böyle olacaktır” ifadeleri kullanıldı.